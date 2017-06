No puedo sentirme más orgulloso de él, mi hermano @juandavidcruzs , desde que éramos muy pequeños recuerdo que a él le encantaba romper los aparatos electrónicos simplemente por saber cómo eran por dentro, se metía en problemas en el colegio por robarse las claves del internet o por ponerle conexiones de electricidad a las mesas para conectar su computador... aprendió a programar desde antes de entrar a la universidad y ahora con el esfuerzo de mis papás y de él, claramente, está próximo a terminar su carrera en una de las mejores universidades del país @uniandes . No siendo esto demasiado también creó su propia empresa la cual ya la tiene en Estados Unidos (@dhamova) y ha creado aplicaciones que ayudan inclusive hasta a personas ciegas como lo es @vhista_inc ... durante muchos años miraba las conferencias #wwdc por internet con las ganas de estar allá, hoy está en el #wwdc2017 con todo pago por Apple. Podremos pelear en muchos momentos y puede que no nos demostremos afecto muy seguido, pero siempre he admirado lo que él hace, me quedo corto de palabras con el sentimiento que siento por él y por la felicidad que me da de verlo salir adelante con lo que ama. Gracias por ser mi hermano, mi ejemplo a seguir.

A post shared by JUAN FELIPE CRUZ 👨🏻 (@juanfelipecruz) on Jun 8, 2017 at 4:40pm PDT